歌手の西野カナさんが自身のインスタグラムを更新。オフショットの写真を複数枚投稿しました。【写真を見る】【西野カナ】オフショット公開「待って〜かわいすぎる」「ベビーピンクスウェット似合いすぎ！！」「ネイルとスエットぴったりやね」「カナやんVS虫」西野さんは、「さいきん」と綴ると、上下ピンクのスウェット姿をアップ。ショート丈のトップスからは、引き締まったウエストを披露しました。ファンからは「待って〜かわ