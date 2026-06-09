火曜日の午後も、広い範囲ですっきりしない天気になりそうです。沖縄や奄美は木曜日ごろにかけて、断続的に激しい雨の降る所がある見込みです。大雨による災害に警戒が必要です。【CGを見る】全国の週間天気予報【広範囲ですっきりしない天気】朝の通勤・通学の時間帯は全国的に曇りや雨となりました。午後は雨のやむ所も多くなりますが、九州南部は午後も雨雲がかかりそうです。そのほかの西日本や東日本の太平洋側も雨の降る所が