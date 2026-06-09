木原官房長官は、中国海警局の船舶が日本のEEZ＝排他的経済水域を航行していることをめぐり、日本の権利を断固として守り抜く決意で毅然かつ冷静に対処していくと強調しました。海上保安庁は、中国海警局の船舶が沖縄・与那国島の南方の日本のEEZ内で航行していることを確認しています。木原稔 官房長官「政府としては、我が国の領土領海領空と我が国の権利は断固として守り抜くとの決意で、引き続き毅然かつ冷静に対処してま