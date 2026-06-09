永作博美さんと松山ケンイチさんという、映画『人のセックスを笑うな』の“伝説の年の差恋愛コンビ”が18年ぶりに共演していることでも話題の、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』が6月9日に最終回を迎える。【画像】クリーム色のふんわり広がるスカートがお似合い！ 永作博美さんの写真を見る『逃げるは恥だが役に立つ』『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など、結婚や家事に対する鋭い問題提起を行ってきた“火ドラ”が、今回