ポケモンカードゲームの公式ホームページが更新されました。【映像】ポケモンカードゲームからのお知らせ「【重要】30周年記念商品におけるマイナンバーカードを使用した本人確認システムの活用について日頃よりポケモンカードゲームをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。現在、すべてのお客様に公平な機会をご提供し、安心・安全にサービスをお楽しみいただくための取り組みとして、『マイナンバーカード』を用いた本人