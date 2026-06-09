木原官房長官は9日午前の会見で、安保3文書の改定の中における非核三原則の見直しについて「現時点で具体的な内容について、予断することは差し控える」と述べた上で「政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持している」と強調しました。8日午後に首相官邸で行われた安保3文書の改定に向けた政府の有識者会議では、非核三原則のうち、「持ち込ませず」の見直しを議論すべきという意見が出る一方、慎重論もありました。会議