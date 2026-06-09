大人気な『ブサカワ』犬種５選 これから犬をお迎えしようと検討している人の中には、「“ブサカワ”って言われる犬種が気になっている」という人もいるでしょう。まずは、日本国内で特に人気の高い『ブサカワ系』犬種をご紹介します！ 1.パグ くしゃっとしたお顔に、まるで困っているかのような大きな瞳が特徴的なパグは、日本でも人気の高いブサカワ犬種です。性格が穏やかでマイペースな子が多く、おかしなと