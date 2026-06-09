2026年8月28日（金）〜30日（日）の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららにて開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER（スペースシャワー・スウィート・ラブ・シャワー）2026」の第3弾出演アーティストと日割りが発表された。新たに発表された第3弾出演アーティストには、現在47都道府県ツアー開催中のKANA-BOON（カナブーン）、2027年に自身ら初のアリーナツアーを控える東京スカパラダイスオーケストラ、この夏も大型フェ