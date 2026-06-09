DEATH SIDE / FORWARDのボーカリストとして活動するISHIYAが、新刊『異次元の常識──パンク／ハードコアの思想とメッセージ』（ele-king books／2026年6月5日刊行）の刊行を記念して、2026年6月11日（水）にDOMMUNEにて開催されるイベント『PUNK / HARDCORE、そしてSTRAIGHT EDGEの思想』に出演する。 参考：ISHIYA × 安田潤司監督『BRUO/ノイズ』対談近未来サイバーパンクの世界観に託した“ハ