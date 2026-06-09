「おとなの社会科見学」で銀座本店の工場に伺った『木村屋總本店』。あんぱんの元祖として知られているが、年々暑さを増していく日本の夏にぴったりな新商品「むしケーキアイス」が登場した。販売開始から約1か月で売り切れるほど人気の商品が2026年6月9日に再入荷したほか、新フレーバーも誕生！一体どのような商品なのだろうか。本日から再販！人気の「むしケーキアイス」とは『木村屋總本店』といえば、職人さんたちが愛情を