タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新し、悩み事が続いているという最近の心境を吐露した。この日、辻は「今週もはじまった！！」と切り出し「今日もぱんぱんに詰め込んだお弁当でした」と報告。彩り豊かな手作り弁当の写真を公開した。続けて「悩み事？！しんどい事？！なんか続いていていつでも泣ける感じです…涙」と告白。「悩みとか無さそうだよねって言われるけど人間だもの…悩みます…し泣きます私も」と胸の内を