KDDIは、国内主要4拠点のバックボーンネットワークにおいて、柔軟な容量拡張が可能なクラスター型ルーターの商用運用を開始した。 商用運用を開始したクラスター型ルーター（DDBR、Distributed Disaggregated Backbone Router）は、従来のハードウェアとソフトウェアが一体となったシャーシ型ルーターとは異なり、両者を分離したオープン