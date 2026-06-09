川崎フロンターレは６月９日、樋口創太郎コンディショニングコーチの退任を発表した。樋口氏はクラブを通じてコメントを発表。「今シーズンをもちまして川崎フロンターレのコンディショニングコーチを退任いたします。選手一人ひとりがピッチで躍動できるよう、知恵を振り絞り最善を尽くしてきたつもりでしたが、現実は伴わず、自身の力不足を痛感する１年６か月でした」と振り返った。 さらに、「度重なるケガにより選