「オランダ代表は、カンザスシティのベースキャンプへ向かう前に、ニューヨークでの５日間の滞在を、粘り気のある乾いたピッチで行なわれたウズベキスタンとの淡々と進む試合で締めくくった」母国メディア『de volkskrant』が報じる。本番前の重要なテストマッチで、オレンジ軍団はどんな戦いを見せたのか。「フィルジル・ファン・ダイクが大声でコーチングするなか、オランダはアルジェリア戦と同様に、あまりにも多くのチャン