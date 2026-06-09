アイドルグループ「Kis-My-Ft2」でありながらも、俳優としても活躍する玉森裕太さん。アイドルの枠を超えた確かな演技力で、幅広い世代から支持を集める俳優でもあります。All About ニュース編集部は5月26日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「玉森裕太出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「玉森裕太の代表作だと思う作品」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位