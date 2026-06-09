タレントの鈴木奈々さんは6月8日、自身のInstagramを更新。自分用の手作り弁当を披露しました。【写真】鈴木奈々の手作り弁当「上手なお弁当を見れてお腹いっぱい」鈴木さんは「今日のお弁当ですお弁当好評で嬉しいです！お弁当作りにハマってます」とつづり、1枚の写真を投稿。自分用に作ったおいしそうな手作り弁当を披露しています。「焼肉は黄金のタレで炒めて、ほうれん草はバターで炒めて、ウインナーと甘い卵焼きにしま