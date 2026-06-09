「CBS262367 ブラック」ゼットの製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイトが、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、バンダイナムコエンターテインメントの人気ゲームIP「パックマン」とのコラボレーションTシャツを発売する。今回登場するのは、パックマンの世界観に、バスケットボールの要素を取り入れ、桜や富士山といったモチーフと組み合わせた2型。「CBS262368 ホワイト」「バ