カバヤ食品が展開する、ココロときめくキラキラペンダント「セボンスター」のペンダントをチャームにしたカプセルトイ新商品「セボンスター マイチャーム」を、ブライトコミュニケーションから6月8日に順次発売した。「セボンスター」は、女の子が憧れるキラキラの世界観を詰め込んだデザインが特長のペンダントアクセサリー付の玩具菓子。1979年の発売以来大切にし続けてきた「セボンスター」の世界観と、いつの時代にもときめく