「愛媛ポンカンサワー」（表面／裏面）イオンは、6月12日から「イオン」「イオンスタイル」「フジ」などイオングループ店舗（店舗によって取り扱いのない場合がある。数量限定商品）において、マスターソムリエ高野豊氏監修のもと、愛媛県産ポンカン果汁を使って合同酒精と共同企画した「愛媛ポンカンサワー」を数量限定で発売する。今回発売する「愛媛ポンカンサワー」は、ポンカン生産量日本一を誇る愛媛県産にこだわった、みず