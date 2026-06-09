ヒルトン東京 2階バー＆ラウンジZATTAでは、6月15日から、夏の夜を甘く爽やかに彩るバー限定の夜パフェ2種を提供する。瑞々しいフレッシュメロンやマンゴー、とろけるようなピーチコンポートなど、旬の果実を幾重にも重ねたサマーパフェは、ひと匙ごとに異なる味わいや食感が広がる贅沢なレイヤーで構成される。ジューシーで繊細な甘さの果実の旨みを引き立てるカクテルやシャンパンとともに味わえば、バーならではの美しいケミス