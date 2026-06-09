「Jagabee 九州しょうゆ味」カルビーは、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee」から、“地域の味”として「Jagabee 九州しょうゆ味」を6月15日から、全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナックで2006年に発売した人気ブランド。今回、地域ならではのおいしさを