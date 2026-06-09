沢の鶴は、農林水産省が推進する農作物の環境負荷低減の見える化における等級ラベル「みえるらべる」を取得したお米で醸した日本酒「沢の鶴 SUSTAINABLE CHALLENGE300 純米吟醸」を6月22日から数量限定で発売する。日本酒造りは原料調達から醸造工程、廃棄物の活用まで、環境にやさしい循環型の産業となっている。沢の鶴でも1717年の創業以来、製造過程で生まれる副産物の有効活用など、環境に配慮した酒造りに積極的に取り組んで