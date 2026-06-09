三菱鉛筆は、7月1日から印鑑ホルダー等一部商品、9月1日からボールペン等一部商品について、参考価格を引き上げる。昨今、原材料価格やエネルギーコスト、物流コスト、人件費などの高騰が続いており、企業努力だけでは各種コストの上昇分を吸収することが困難な状況となっている。ついては、これまでと同等の品質を維持し、安定的に商品を提供していくため、やむを得ず価格改定を実施する。対象商品および価格改定率は、印鑑ホルダ