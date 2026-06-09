『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月9日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】牛乳パックのリサイクル呼びかけ「切って、洗って、スーパーに持っていけば、6枚でトイレットペーパーひとロールになりますよ！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「牛乳パックをそのまま出す方がいますが、切って、洗って、スーパーに持