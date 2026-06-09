「ピーターラビットのドレスティ・アペロ」（2名分イメージ）ホテルニューグランドは、7月1日〜8月31日まで、「ピーターラビットのドレスティ・アペロ」を販売する。夕食前に軽くお酒を楽しむ習慣の“アペロ”から着想を得て、平日の夜17時以降に提供している「ドレスティ・アペロ」。今回、ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポター生誕160周年を記念したドレスティ・アペロを期間限定で提供する。「ラディッシュと香草バター