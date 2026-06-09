6月5日（金）午後9時半頃、熊本県益城町広崎の路上で、帰宅中の高校生が、後ろから近づいてきた男から、着衣越しに胸などを触られる事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢30～40代くらい〇身長170cmくらい〇上下黒っぽい服装〇フードを被っていたです。 警察は保護者に対し◯人通りが多くて、明るい道を通る◯防犯ブザーを携帯し、すぐに使えるように準備しておく◯「歩きスマホ」などはせず、周囲を確認す