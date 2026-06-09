熊本県益城町のグランメッセ熊本で、就職を希望する高校生に向けた企業との交流会が開かれています。 【写真を見る】食品や運送、半導体…高校生に向けて企業の魅力アピール64の企業が交流会熊本 グランメッセ熊本に集まったのは、県内の高校生と食品や運送、半導体など県内の幅広い業種の企業です。 この交流会は高校生に熊本の企業を知ってもらいたいと、就職活動が本格化する時期を前に、毎年開催されています。