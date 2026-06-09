土讃線の線路脇で斜面が崩壊し、「運転見合わせ」となっています。きのう未明、徳島県のJR土讃線・坪尻から箸蔵の間で落石警報装置が作動し、斜面が崩壊しました。このため土讃線はきのうから、琴平（香川）から阿波池田（徳島）の間で終日、列車の運転を見合わせていて、部分運休となっている特急「南風」の一部の列車では、この区間でバスの代行輸送が行われています。復旧の見通しは立っておらず、運転見合わせはあすも続きます