JAグループ熊本と熊本県農業者政治連盟が、熊本県や自民党県連などに資材価格高騰への支援を要請しました。 【写真を見る】「農家の危機を救って」JAグループ熊本などが県や自民党県連へ支援要請価格高騰対策の拡充、資材の優先供給求める JA熊本中央会 宮本隆幸会長「農家の危機を救ってください。よろしくお願いします」 「農家の限界を、はるかに超えている」 JA熊本中央会の宮本隆幸会長から手渡された要