兵庫県三田市の交差点で車3台が絡む事故があり、生後8か月の男の子が意識不明の重体です。 【写真を見る】車３台絡む事故で生後８か月の男の子が意識不明の重体赤信号見落としたか、乗用車運転の５５歳女を現行犯逮捕「信号は守ったつもり」と容疑否認兵庫・三田市 警察によりますと、8日午後2時50分ごろ、兵庫県三田市の交差点で乗用車と軽乗用車が衝突し、このはずみで軽乗用車が反対車線を走っていたトラックに衝突したと