許可なく電柱などに貼られた違反広告の一斉取り締まりが行われました。 【写真を見る】ダメ！違反広告熊本県と熊本市が一斉取り締まり市街地や幹線道路をパトロール＆撤去 この違反広告物の取り締まりは、6月が環境月間であることから熊本県と熊本市が実施したもので、屋外広告に対する県民の関心を高め、景観を良くすることを目的としています。 ステッカーや2次元バーコードの「はり紙」 熊本県