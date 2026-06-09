九州電力送配電は、延べ1000万件以上の個人情報が入った外部記録媒体を紛失したと明らかにしました。九州電力送配電によりますと、熊本県を含む契約者の住所や電話番号など、のべ1090万件の個人情報が保存された外部記録媒体＝SSDを紛失したということです。九州電力送配電ではデータバックアップのためにサーバーからSSDにデータを保存していて、5月26日に業務委託先の職員が、所定の保管場所にSSDがなく