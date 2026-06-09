熊本県の旅行支援事業を巡り、県の上層部の対応に問題があると公益通報を行った県の職員が、その後懲戒処分を受けたのは不当だとして不服審査を申し立て、8日から県人事委員会による審理が始まりました。通報者は、県の旅行支援事業で旅行会社が補助金を不適切に受給し、県の幹部がこれを見逃すよう指示したとして、「公益通報者保護法」に基づき、報道機関に外部通報を行いました。一方、見逃しの指示はなかったとする県の第三者