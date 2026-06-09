◇日本カーリング選手権大会 横浜2026(6月7日〜14日、横浜BUNTAI)カーリング日本一を決める今大会に、ロコ・ソラーレが出場。しかし、2次予選リーグ進出に黄色信号が点滅しています。1次予選リーグは5チームがAブロックBブロックに分かれて総当たり戦。上位3チームが2次予選リーグに進出。その中の上位4チームがプレーオフに進出します。1勝0敗で迎えた8日の1次予選リーグでは、SC軽井沢クラブと対決するも、0-8の負けを喫したロコ