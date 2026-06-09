家族で流星群を見るために公園の駐車場で車中泊をしたところ、管理者から「無断宿泊にあたる」と注意されると驚くかもしれません。しかし、公園や駐車場には利用時間や禁止事項があります。テントの有無にかかわらず、宿泊目的で長時間滞在すれば、ルール違反と判断されることがあります。 公園の駐車場は宿泊場所として使えるとは限らない 公園の駐車場は、基本的には公園を利用する人が車を止めるための場所です