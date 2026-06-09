マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、『サンダーボルツ*』組のチームワークにも期待してよさそうだ。ジョン・ウォーカー／U.S.エージェント役のワイアット・ラッセルが、バッキー・バーンズ／ウィンター・ソルジャー役のセバスチャン・スタンを絶賛している。 『サンダーボル