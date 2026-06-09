映画『マスターズ・オブ・ユニバース』が公開中だ。2026年6月3日より封切りとなると、注目のオープニング成績は北米で2,943万9,929ドル、海外で2,500万ドル、全世界で5,443万9,929ドル。大型ファンタジー作品としては、今後の伸びにもうひと声が期待される滑り出しとなった。 本作は、マテルの人気アクションフィギュアおよびアニメシリーズ「ヒーマン」をもとにした実写映画。マテルにとっ