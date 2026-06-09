『X-MEN』シリーズのウルヴァリン役などで知られるヒュー・ジャックマンと、『エイリアン』シリーズなどの巨匠リドリー・スコットが、冒険小説の金字塔『宝島』の新たな映画化作品でタッグを組む見込みであることがわかった。 米の情報筋によると、スコットが監督を務め、ジャックマンが物語のアイコニックな海賊ロング・ジョン・シルバー役を演じる予定だという。 新たな映画化では、ロバ}