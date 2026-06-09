【モデルプレス＝2026/06/09】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」でトレーナーを務めた安達祐人、KAITA、川畑要（CHEMISTRY）、Kevin Woo、仲宗根梨乃が6月7日までにそれぞれInstagramを更新。練習生らへのメッセージをつづった。【写真】「日プ新世界」ダンストレーナー＆ファイナル進出22人の練習生の集合ショット◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」からKO1KEYZ誕生「PRO