昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）が、1960年代後半に流行したグループ・サウンズを特集。番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）が語り合った。アイドル・歌謡曲化したと言われるグループ・サウンズですが……（※画像は、AI生成に