【モデルプレス＝2026/06/09】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月8日、自身のInstagramを更新。彩り鮮やかな手料理を公開した。【写真】LA在住の75歳有名女優「器に目がいきます」豪華な手作り日本食6品◆桃井かおり、豪華な日本食を披露桃井は「ちょこちょこと、なら、いくらあっても食べれる？」とつづり、写真を投稿。形も色も異なる器の上には「茄焼き」「ほうれん草お浸しにシラスパリパリ」「大根お