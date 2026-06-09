俳優のキム・ジソクとイ・ジュミョンが交際を公表してから2年が経つなか、キム・ジソクが結婚について言及し、注目を集めている。6月8日に放送されたSBSのバラエティ番組『いや、でも本当に！』（原題）で、キム・ジソクは恋人のイ・ジュミョンの連絡先を携帯電話に「チュ作家」という名前で登録していることを明かした。【写真】イ・ジュミョン、スイムウェア姿キム・ジソクは「秘密恋愛をしていた頃、名前がバレてはいけないと思