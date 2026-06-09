【モデルプレス＝2026/06/09】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が6月8日、自身のInstagramを更新。証明写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「御上先生」生徒役美女「プリクラみたい」盛れすぎ証明写真◆吉柳咲良、証明写真を公開吉柳は「みなさんは最近いかがお過ごしですか。私は絶賛風邪を引いております。超元気だったのに 急に風邪をひきました。あん