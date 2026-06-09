【ナコルル THE KING OF FIGHTERS XV Ver.】 12月 発売 価格：22,000円 コトブキヤは、フィギュア「ナコルル THE KING OF FIGHTERS XV Ver.」を12月に発売する。価格は22,000円。 本商品は、「THE KING OF FIGHTERS XV」より特別参戦キャラクター「ナコルル」を、KOF XV意匠でフィギュア化したもの。 ママハハを腕にとめ穏やかに微笑む姿をモチーフに、可憐