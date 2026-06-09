【「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」×「機動戦士ガンダム」コラボ】 6月9日 発表 【ケロロ軍曹プラモコレクション ケロロロボMk-II（ティターンズカラー）】 6月26日 発売予定 価格：2,200円 「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」メインビジュアル 6月26日に公開予定の映画