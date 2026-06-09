【空想いきものワンフェス】 開催日時：7月26日（日）10時～17時 場所：幕張メッセ国際展示場7ホール（ワンダーフェスティバル2026［夏］内） ※「ワンダーフェスティバル2026［夏］」のチケットが必要 7月26日に幕張メッセにて開催される「ワンダーフェスティバル2026［夏］」において、オリジナル特別企画第2弾「空想いきものワンフェ