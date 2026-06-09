日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「石竜子」はなんて読む？簡単な3つの漢字で構成される「石竜子」。「石竜子」は、誰もが一度は見たことがある爬虫類の名前です。特徴はズバリ、斬新な逃げ方！いったい「石竜子」は、なんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみ