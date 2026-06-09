【アリサ・ラインフォルト】 12月 発売予定 価格：24,750円 コトブキヤは、フィギュア「アリサ・ラインフォルト」を12月に発売する。価格は24,750円。 本商品は、「軌跡シリーズ」に登場する旧《VII組》の一員にしてRF（ラインフォルト）グループ令嬢の「アリサ・ラインフォルト」をフィギュア化したもの。 中でも「閃の軌跡III」から「創の軌跡」にて登場し