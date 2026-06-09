狩野英孝が出演「ダニアーススプレー」CM 狩野英孝が出演する、アース製薬株式会社（以下 「アース製薬」）新WebCM『ダニアーススプレー』が９日、公開された。【動画】狩野英孝が出演「ダニアーススプレー」CM＆メイキング＆インタビュー映像ダニアレルギーを含む100種類以上のアレルギーを持つ芸能界屈指のアレルギー体質である狩野英孝が、日常の中に潜む“見えない脅威＝ダニ”に翻弄されながらも、立ち向かう