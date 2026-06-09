サッカー元日本代表主将・長谷部誠氏の妻でモデルの佐藤ありさ（３７）が、プライベートショットを公開した。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「今年初めてのイチゴ狩り。たくさん摘みましたー！」と、バケツいっぱいのいちごを見る子どもたちの姿をアップ。口を大きく開けて笑う息子との写真も載せている。この投稿にフォロワーからは「娘ちゃん息子くんの苺（イチゴ）の量すごいですそして最後のあーりースマイ